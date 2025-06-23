Данія хоче створити громадський простір на території суднобудівного заводу у Миколаєві, — Кім

Миколаївський суднобудівний завод, архівне фото «МикВісті»

Королівство Данія розглядає можливість використати територію державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» (в минулому завод імені 61 комунара) під суспільний простір.

Про це у коментарі кореспондентці «МикВісті» сказав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, частину території суднобудівного заводу можна перетворити на відкритий простір, в якому вшанують пам’ять загиблих від авіаудару по Миколаївській ОВА, а також увічнять захисників.

— Ми з датчанами обговорюємо план щодо частини суднобудівного заводу. Ми готові зробити суспільний простір в комплексі, там буде враховано те, що кажуть люди. Через загибель людей має бути памʼятне місце, але має бути це комплексно пропрацьовано. Разом із меморіалом захисників. Ми ще не починали цього робити, бо не знаємо, коли закінчиться війна, — сказав Віталій Кім.

У статті Шанс на відновлення: Чому Миколаїв у розпал війни почав роботу над генпланом йшлось, зокрема, про те, що пілотним проєктом в якості індустріального парку привабливою територією для проектування з доступом до води може стати саме Миколаївський суднобудівний завод, зокрема його північна частина біля мікрорайону Темвод. Але, оскільки це є частиною центру міста, мова може йти скоріше про легку промисловість, наприклад, будівництво та обслуговування катерів та яхт.

У 2019 році під час громадських слухань оновленого генплану міста Миколаєва також йшлось про те, що він передбачає наявність на місці Миколаївського суднобудівного заводу технопарку із створенням дослідницького центру та кампусу.

Нагадаємо, що через регулярні обстріли будівель Державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» екологічний збиток у 2023 році становив понад 957 мільйонів гривень.

Тоді ж начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявляв, що одним з його стратегічних завдань є відродження суднобудування у Миколаївській області. І не дивлячись на сьогоденні реалії Віталій Кім днями заявив, що місто зберігає потенціал у сфері суднобудування, але у іншому форматі та менших потужностях.