Очільник Миколаївщини Віталій Кім вважає, що місто має шанс відродити суднобудування, але у іншому форматі. Фото: «МикВісті»

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що місто зберігає потенціал у сфері суднобудування, але у іншому форматі та менших потужностях.

Про це він сказав у коментарі кореспондентці «МикВісті».

Зазначимо, що днями у інтервʼю голова офісу Посольства Данії в Миколаєві Якоб Хансен сказав, що у миколаївського суднобудування в традиційному його розумінні немає перспектив.

У відповідь на це очільник області зауважив, що не дивлячись на таку загальну риторику місто наразі виконує один контракт з суднобудування.

При цьому Віталій Кім підтримав керівника офіса данського Посольства і зазначив, що у Миколаєва є потенціал для відновлення суднобудування, але у інших форматах і потужностях. Частково йдеться про орієнтування на виробництво для Військово-морських сил України.

— Не скажу де, але зараз виконується один контракт з суднобудування у Миколаєві. Ми, на жаль, багато чого втратили, спеціалістів в першу чергу. Через війну це збільшилось на три. На мою думку, це буде потрібно у менших розмірах. Доктрина змінилась, зараз у Чорному морі не авіаносці потрібні, нам потрібні дрони, ракетні, ППОшні катери. Зараз є завдання для Миколаєва, над якими працюють науковці. Потенціал відновлення є, але не такий, як ми звикли, 25-50 тисяч тонн. Це буде в інший спосіб, першочергово для потреб України, із прицілом на експорт в майбутньому, — сказав Віталій Кім.

Нещодавно миколаївська делегація відвідала данський порт Оденсе. Фото: Миколаївська ОВА

Він навів приклад трансформації суднобудівної галузі в Данії. Під час робочої поїздки до порту Оденсе Віталій Кім наочно ознайомився з тим, як країна відмовилась від традиційного суднобудування й переорієнтувалась.

— Я був у порті в Данії. Датчани повністю припинили суднобудування у 2014 році через неконкуретноспроможність, бо великі зарплати... Хоча це морська держава. Вони переробили свій суднобудівний майданчик на хаб, де будуються вітрогенератори, і лишили маленьку частину для суднобудування та ремонту судів, — додав він.

Зазначимо, що у 2023 році посол Олє Егберг Міккельсен у коментарі «МикВісті» казав, що Королівство Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Він також казав, що Данія почне розглядати початок співпраці з Миколаєвом в сфері кораблебудування, як тільки це дозволить військова ситуація в Україні. Миколаївські заводи, на його думку, можуть стати конкурентами суднобудівним Польщі, Кореї та Китаю.