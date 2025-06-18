Голова офісу Посольства Данії вважає, що Миколаїв має переорієнтувати суднобудування: «Катери або дрони»

Керівник Офісу Посольства Королівства Данія в Миколаєві. Фото «МикВісті»

Голова офісу Посольства Данії в Миколаєві Якоб Хансен вважає, що у миколаївського суднобудування в традиційному його розумінні немає майбутнього. Діючі заводи мають перекваліфікуватись, щоб отримати у подальшому попит, наприклад, на виробництво морських дронів чи катерів.

Про це він сказав у інтервʼю виданню «ПН».

Зокрема він зазначив, що згоден з мером Миколаєва Олександром Сєнкевичем, коли той каже, що місто не буде більше будувати авіаносці. Заводи мають адаптуватися до потреб сучасного ринку, каже Якоб Хансен.

— Я згоден з Олександром Сєнкевичем в тому, що в майбутньому авіаносці тут не будуватимуть. Не тому, що не можуть, а тому, що немає взагалі на це попиту. Тобто хто має бути клієнтом для таких кораблів? Це має бути ВМС України або ВМС європейських країн. Звичайно, зараз, наприклад, Данія буде замовляти нові військові кораблі, тому що ми вже переозброюємось у звʼязку підвищенням рівня загроз. Ці верфи, які є в Миколаєві, вони можуть до цього долучитись, — сказав Якоб Хансен.

Він нагадав, що до повномасштабного вторгнення в Миколаєві вже були домовленості про будівництво кораблів на потужностях компанії «Нібулон», однак, на його думку, миколаївські підприємства мають почати орієнтуватись на попит сьогоденних реалій.

— Я думаю, що малі катери або морські дрони є більш перспективним напрямком для верфей Миколаєва. Частина з миколаївських підприємств має працювати більш-менш в тому вигляді, який вони зараз мають, але вони мають орієнтуватися на європейський ринок. А конкуренція на західному ринку жорстка. І знов скажу про енергоефективність, адже багато газових турбін, двигунів і так далі, які вироблялись в радянські часи, є дуже затратними в плані використання газу чи дизеля. І це не підходить для сучасного світу, — зазначив голова офісу Посольства Данії в Миколаєві.

Зазначимо, що у 2023 році посол Олє Егберг Міккельсен у коментарі «МикВісті» казав, що Королівство Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Він також казав, що Данія почне розглядати початок співпраці з Миколаєвом в сфері кораблебудування, як тільки це дозволить військова ситуація в Україні. Миколаївські заводи, на його думку, можуть стати конкурентами суднобудівним Польщі, Кореї та Китаю.