У «Дії» з’явиться функція скарг на держоргани: звернення бачитимуть міністри

Михайло Федоров. Фото: Мінцифра

У застосунку «Дія» планують запровадити нову функцію — можливість залишати голосові або текстові скарги на роботу державних органів. Звернення потраплятимуть безпосередньо до міністрів.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

— В Дії ви можете голосом або текстом дати зворотний зв'язок по державному органу і після цього цей державний орган, міністр який відповідає за цей державний орган, у держборді побачить ваш відгук, — зазначив Михайло Федоров.

За словами міністра, така ініціатива має зробити взаємодію між громадянами та владою більш прозорою та підзвітною. Він переконаний, це допоможе оперативно змінювати підходи до управління.

Нагадаємо, що користувачі застосунку «Дія» отримуватимуть push-сповіщення, якщо їх зняли з реєстрації місця проживання.