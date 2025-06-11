«Дія» повідомлятиме про виписку з житла
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- Альона Коханчук
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15:47, 11 червня, 2025
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Користувачі застосунку «Дія» отримуватимуть push-сповіщення, якщо їх зняли з реєстрації місця проживання.
Про нову послугу повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
Раніше інформацію про виписку надсилали поштою, і люди могли не знати, що вже не мають зареєстрованого місця проживання. Зараз про такі зміни повідомлятиме «Дія» в реальному часі.
Зазначається, що коли власник житла виписує людину з квартири чи будинку, застосунок «Дія» автоматично надсилає відповідне сповіщення. Повідомлення отримають ті, хто зареєструвався у «Дії», має верифікований РНОКПП (податковий номер) та зареєстрований в Реєстрі територіальної громади.
Нагадаємо, що з 1 червня в застосунку «Дія» можуть з’явитися перші платні сервіси. Першою платною функцією стане шеринг документів для банків.
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