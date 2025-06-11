«Дія» повідомлятиме про виписку з житла

«Дія» надсилатиме сповіщення про зняття з реєстрації місця проживання. Фото: pixabay

Користувачі застосунку «Дія» отримуватимуть push-сповіщення, якщо їх зняли з реєстрації місця проживання.

Про нову послугу повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Раніше інформацію про виписку надсилали поштою, і люди могли не знати, що вже не мають зареєстрованого місця проживання. Зараз про такі зміни повідомлятиме «Дія» в реальному часі.

Зазначається, що коли власник житла виписує людину з квартири чи будинку, застосунок «Дія» автоматично надсилає відповідне сповіщення. Повідомлення отримають ті, хто зареєструвався у «Дії», має верифікований РНОКПП (податковий номер) та зареєстрований в Реєстрі територіальної громади.

Нагадаємо, що з 1 червня в застосунку «Дія» можуть з’явитися перші платні сервіси. Першою платною функцією стане шеринг документів для банків.