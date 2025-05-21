У «Дії» з 1 червня з’являться перші платні послуги: деталі

З 1 червня в застосунку «Дія» можуть з’явитися перші платні сервіси. Першою платною функцією стане шеринг документів для банків.

Як пише Forbes Ukraine з посиланням на керівника проєкту Олексія Вовка, підключення до сервісу коштуватиме фінансовим установам 21 617 гривень, а кожна операція з обміну кількома документами — 9,8 гривень. При цьому передача одного документа залишиться безкоштовною.

Також у майбутньому платними можуть стати послуги «Дія.Підпис» для юросіб і новий інструмент електронної ідентифікації Diia.OAuth. Він дозволить бізнесу перевіряти особу користувача через «Дію».

За словами Олексія Вовка, щомісяця через «Дію» відбувається понад 1,3 мільйона операцій з передавання документів.

Нещодавно також повідомлялось, що у застосунку «Дія» можуть створити можливість для складання онлайн-іспиту для водійського посвідчення.