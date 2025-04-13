У «Дії» планують запустити онлайн-іспит на водійське посвідчення
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- Юлія Бойченко
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6:00, 13 квітня, 2025
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У застосунку «Дія» можуть створити можливість для складання онлайн-іспиту для водійського посвідчення.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, спершу планують створити пілотний проєкт. Цей онлайн-іспит буде створений з вбудованим штучним інтелектом, який відстежуватиме модель поведінки людини.
Михайло Федоров також наголосив, що Мінцифри планує прибрати комунікацію людей із сервісних центрів та зробити всі послуги для водіїв «максимально онлайн».
— Послугу купівлі-продажу авто ми вже запустили, тепер працюємо над іншими, — додав міністр.
Нагадаємо, Миколаївський центр надання адміністративних послуг в тестовому режимі надає послугу «Обмін посвідчення водія на право керування транспортними засобами».
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