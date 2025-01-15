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У Миколаївському ЦНАПі тепер можна обміняти посвідчення водія

У Миколаївському ЦНАПі надає послугу з обміну посвідчення водія. Фото: Суспільне РівнеМиколаївський ЦНАП надає послугу з обміну посвідчення водія. Фото: Суспільне Рівне

У середу, 15 січня, Миколаївський центр надання адміністративних послуг в тестовому режимі надаватиме послугу «Обмін посвідчення водія на право керування транспортними засобами».

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що миколаївців приймають у центрі надання адміністративних послуг на проспекті Богоявленському, 1:

  • якщо термін дії посвідчення водія закінчується, у тому числі виданого вперше; 
  • у разі зміни персональних даних (прізвище, ім'я, по батькові, стать); 
  • у разі непридатності посвідчення для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо);
  • з метою уточнення персональних даних, продубльованих літерами латинського алфавіту, зміни відцифрованого образу обличчя особи тощо. 

Для оформлення необхідно надати: 

  • паспорт громадянина України; 
  • довідку про реєстрацію місця проживання; 
  • посвідчення водія, яке підлягає обміну; 
  • РНОКПП;
  • документ, що підтверджує зміну персональних даних (прізвище, ім’я, по-батькові, стать тощо) (свідоцтво про шлюб чи розірвання шлюбу, закордонний паспорт). 

Вартість оформлення становить 572 грн (без урахування банківської комісії).

Нагадаємо, більше 3 тисяч мешканців Миколаївщини скористалися онлайн-обміном посвідчень водія у 2024 році.

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