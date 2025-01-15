У Миколаївському ЦНАПі тепер можна обміняти посвідчення водія

Миколаївський ЦНАП надає послугу з обміну посвідчення водія. Фото: Суспільне Рівне

У середу, 15 січня, Миколаївський центр надання адміністративних послуг в тестовому режимі надаватиме послугу «Обмін посвідчення водія на право керування транспортними засобами».

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що миколаївців приймають у центрі надання адміністративних послуг на проспекті Богоявленському, 1:

якщо термін дії посвідчення водія закінчується, у тому числі виданого вперше;

у разі зміни персональних даних (прізвище, ім'я, по батькові, стать);

у разі непридатності посвідчення для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо);

з метою уточнення персональних даних, продубльованих літерами латинського алфавіту, зміни відцифрованого образу обличчя особи тощо.

Для оформлення необхідно надати:

паспорт громадянина України;

довідку про реєстрацію місця проживання;

посвідчення водія, яке підлягає обміну;

РНОКПП;

документ, що підтверджує зміну персональних даних (прізвище, ім’я, по-батькові, стать тощо) (свідоцтво про шлюб чи розірвання шлюбу, закордонний паспорт).

Вартість оформлення становить 572 грн (без урахування банківської комісії).

Нагадаємо, більше 3 тисяч мешканців Миколаївщини скористалися онлайн-обміном посвідчень водія у 2024 році.