У Миколаївському ЦНАПі тепер можна обміняти посвідчення водія
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- Даріна Мельничук
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14:38, 15 січня, 2025
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У середу, 15 січня, Миколаївський центр надання адміністративних послуг в тестовому режимі надаватиме послугу «Обмін посвідчення водія на право керування транспортними засобами».
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що миколаївців приймають у центрі надання адміністративних послуг на проспекті Богоявленському, 1:
- якщо термін дії посвідчення водія закінчується, у тому числі виданого вперше;
- у разі зміни персональних даних (прізвище, ім'я, по батькові, стать);
- у разі непридатності посвідчення для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо);
- з метою уточнення персональних даних, продубльованих літерами латинського алфавіту, зміни відцифрованого образу обличчя особи тощо.
Для оформлення необхідно надати:
- паспорт громадянина України;
- довідку про реєстрацію місця проживання;
- посвідчення водія, яке підлягає обміну;
- РНОКПП;
- документ, що підтверджує зміну персональних даних (прізвище, ім’я, по-батькові, стать тощо) (свідоцтво про шлюб чи розірвання шлюбу, закордонний паспорт).
Вартість оформлення становить 572 грн (без урахування банківської комісії).
Нагадаємо, більше 3 тисяч мешканців Миколаївщини скористалися онлайн-обміном посвідчень водія у 2024 році.
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