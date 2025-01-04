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У 2024 році жителі Миколаївщини обміняли понад 3 тис. посвідчень водія

Більше 3 тисяч жителів Миколаївщини обміняли свої посвідчення водія. Фото: ЗмінаБільше 3 тисяч жителів Миколаївщини обміняли свої посвідчення водія. Фото: Зміна

Більше 3 тисяч мешканців Миколаївщини скористалися онлайн-обміном посвідчень водія у 2024 році.

Такі дані наводить пресслужба МВС Миколаївщини.

Загалом українці минулого року відновили та обміняли онлайн понад 286 тисяч посвідчень водія.

Через Кабінет водія громадяни обміняли понад 24 тисячі посвідчень. Із них більш як 17,5 тисяч з доставкою Укрпоштою по території України, решта – з отриманням у сервісному центрі МВС.

Також дуже популярним є обмін водійських документів у Дії. Так, упродовж 2024 року у застосунку обміняли понад 261 тисячу посвідчень водія. Із них понад 143,5 тисячі з доставкою Укрпоштою по території України.

Обмін посвідчення водія онлайн

Аби замовити послуги обміну або відновлення водійського онлайн, у Кабінеті водія та в застосунку Дія має відображатись посвідчення водія з фото. Далі необхідно виконати такий алгоритм дій:

  • авторизуватись у Кабінеті водія або у застосунку Дія;
  • обрати послугу обміну посвідчення водія;
  • вказати причину заміни документа;
  • вибрати тип посвідчення – цифрове або пластик;
  • обрати спосіб отримання – у будь-якому сервісному центрі МВС, у відділенні Укрпошти Україною, або кур’єром на вказану адресу.

Орієнтовна вартість обміну посвідчення водія – 572 гривень за бланк посвідчення та адмінпослугу, без врахування комісії банку. При замовленні доставки Укрпоштою на території України додатково сплачуються логістичні витрати у розмірі 294 гривні.

Нагадаємо, що наразі українці можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія вже у 17 країнах.

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