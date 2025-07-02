Оренда квартир від ₴6 тис.: Уряд планує створити фонд муніципального житла

Будинок у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Уряд України запускає експериментальний проєкт зі створення фонду муніципального орендного житла. Вартість оренди таких квартир буде значно нижчою за ринкову.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

— Насамперед муніципальне житло отримають ветерани, рідні загиблих захисників, військовослужбовці, ВПО, діти-сироти, вчителі, лікарі, комунальники, — сказав Денис Шмигаль.

Наразі уряд визначає як критерії для отримувачів, так і вимоги до самих квартир. Зокрема, норма площі становитиме 40 квадратних метрів на родину з двох осіб. Квартири мають бути повністю готовими до заселення, з меблями та побутовою технікою.

— Орендна плата буде формуватися за спеціальною формулою з урахуванням умов конкретного регіону. Ставка набагато нижча за ринкову і тому доступна для родин з невеликим достатком. Орієнтовно в місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько 6 тисяч гривень, — сказав прем'єр-міністр.

Будівництво здійснюватимуть громади, які виступатимуть замовниками. Щоб здешевити і пришвидшити процес, документацію готуватимуть на основі вже готових проєктів. Фінансування передбачене з місцевих бюджетів, а також за рахунок грантів і кредитів від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, що у березні на Миколаївщині середня вартість оренди однокімнатної квартири становила майже шість тисяч гривень на місяць — це на 4% більше, ніж у лютому.