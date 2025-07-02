  • четвер

    3 липня, 2025

  • 21°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 3 липня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 21° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Оренда квартир від ₴6 тис.: Уряд планує створити фонд муніципального житла

Будинок у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»Будинок у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Уряд України запускає експериментальний проєкт зі створення фонду муніципального орендного житла. Вартість оренди таких квартир буде значно нижчою за ринкову. 

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

— Насамперед муніципальне житло отримають ветерани, рідні загиблих захисників, військовослужбовці, ВПО, діти-сироти, вчителі, лікарі, комунальники, — сказав Денис Шмигаль.

Наразі уряд визначає як критерії для отримувачів, так і вимоги до самих квартир. Зокрема, норма площі становитиме 40 квадратних метрів на родину з двох осіб. Квартири мають бути повністю готовими до заселення, з меблями та побутовою технікою.

— Орендна плата буде формуватися за спеціальною формулою з урахуванням умов конкретного регіону. Ставка набагато нижча за ринкову і тому доступна для родин з невеликим достатком. Орієнтовно в місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько 6 тисяч гривень, — сказав прем'єр-міністр.

Будівництво здійснюватимуть громади, які виступатимуть замовниками. Щоб здешевити і пришвидшити процес, документацію готуватимуть на основі вже готових проєктів. Фінансування передбачене з місцевих бюджетів, а також за рахунок грантів і кредитів від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, що у березні на Миколаївщині середня вартість оренди однокімнатної квартири становила майже шість тисяч гривень на місяць — це на 4% більше, ніж у лютому. 

Останні новини про: Кабмін

«Якби я вирішив міняти прем’єра — сказав би йому, а не журналістам»: Зеленський прокоментував ситуацію навколо уряду
Уряд призначив нову очільницю податкової: що про неї відомо
Свириденко може очолити новий уряд вже в липні
Реклама

Читайте також:

новини

Верховний Суд скасував заборону партії «Наш край»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївелектротранс» планує закупити скла на ₴3,3 млн: для чого

Юлія Бойченко
новини

На Миколаївщині призначено нового керівника прокуратури: ним став Ігор Домущей

Аліса Мелік-Адамян
новини

У нас нема грошей навіть на дрони, — Ряжських розкритикувала створення центру спротиву на Миколаївщині

Аліна Квітко
новини

Очаківські депутати проголосували за щомісячну надбавку до зарплати меру Бичкову за «особливо важливу роботу»

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Кабмін

Свириденко може очолити новий уряд вже в липні
Уряд призначив нову очільницю податкової: що про неї відомо
«Якби я вирішив міняти прем’єра — сказав би йому, а не журналістам»: Зеленський прокоментував ситуацію навколо уряду

«Місце відпочинку, випити каву, енергетик, підкріпитися хот-догом та заправитися», — у ОККО пояснили переваги АЗС замість дубів

Військові та родини загиблих в Одесі отримають податкові пільги: що зміниться з 2026 року

8 годин тому

Плагіат та відсутність повної інформації: миколаївці розкритикували звіт щодо будівництва АЗС в парку біля «Зорі»

СУСПІЛЬСТВО

Альона Коханчук

Головне сьогодні