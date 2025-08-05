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Кабмін компенсуватиме 15% вартості українських компонентів для дронів

Кабмін компенсуватиме 15% вартості українських компонентів для дронів. Фото: Getty ImagesКабмін компенсуватиме 15% вартості українських компонентів для дронів. Фото: Getty Images

Кабінет Міністрів України розширив програму часткової компенсації вартості техніки, виробленої в Україні. 

Про це повідомили у пресслужбі Кабміну.

Відтепер до переліку обладнання, придбання якого підлягає 15% компенсації, включено бурові установки, логістичне обладнання, котли, верстати, а також компоненти для безпілотників.

Крім того, уряд дозволив комунальним підприємствам отримувати таку ж компенсацію за умови, що техніка була придбана за кошти, зароблені в ході їхньої господарської діяльності.

Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства вже розподілили понад 13 мільйонів гривень компенсацій між 13 підприємствами, які подали заявки у червні. Загальна вартість придбаної ними техніки склала 104,6 мільйона гривень з ПДВ. Зазначається, що це 26 одиниць обладнання, серед яких напівпричепи, пасажирські автобуси, ліфти, навантажувачі, трансформатори та інші вироби українського виробництва.

Упродовж семи місяців дії поточного етапу програми, що стартував у грудні, зафіксовано закупівлю 127 одиниць української колісної, будівельної та спеціальної техніки, ліфтів і енергетичного обладнання на суму понад 465 мільйонів гривень. 

Раніше повідомлялось, що Миколаївщина у четвірці областей за кількістю придбаної української сільгосптехніки.

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