Штучний інтелект у «Мрії»: вчителям спростили створення тестів для школярів

У державному освітньому застосунку «Мрія» з’явився перший інструмент на основі штучного інтелекту. Він допомагає вчителям швидко та зручно створювати тести для учнів.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства цифрових трансформацій.

За новим функціоналом педагог обирає тему з календарного плану, після чого система автоматично генерує запитання. Щоб тести відповідали шкільній програмі, команда «Мрії» оцифрувала понад 1,3 тисячі підручників із 30 навчальних предметів.

Водночас учитель повністю контролює процес: готові тести можна редагувати, змінювати варіанти відповідей або додавати власні запитання.

Система також перевіряє виконані роботи. Після того, як учні складають тест, штучний інтелект аналізує відповіді та пропонує оцінку, яку вчитель може підтвердити або за потреби скоригувати.

Для запобігання списуванню в застосунку заблокована можливість робити скриншоти та копіювати текст.

Наразі інструмент тестують у 150 школах. За цей час учителі вже створили понад 4 тисячі завдань. Якість тестів оцінюють у середньому на 8 балів із 10, що дозволяє використовувати більшість із них без доопрацювання.

У Мінцифри зазначають, що найближчими місяцями пілотний проєкт розширять ще на 500 шкіл, а згодом функція стане доступною для всіх закладів, які працюють із «Мрією».

Крім того, розробники планують запустити «генератор розкладу», який автоматично формуватиме графік уроків, а також систему «освітній граф» — вона допомагатиме підбирати корисний навчальний контент, гуртки та будувати індивідуальні освітні траєкторії для кожної дитини.

