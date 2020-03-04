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У должника «Николаевоблтеплоэнерго» арестовали автомобиль, а затем продали его на торгах, чтобы погасить его задолженность.
Об этом сообщается на странице «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.
Сообщается, что задолженность николаевца перед предприятием составила 15 тысяч гривен.
В мае 2019 года Заводской отдел государственной исполнительной службы Николаева провел описание и наложил арест на имущество должника «Николаевоблтеплоэнерго» — автомобиль «MAZDA» 3. Помимо этого, в сентябре прошлого года была проведена оценка стоимости автомобиля, а в декабре его уже выставили на продажу через систему электронных торгов ГП «Сетам».
Также сообщается, что автомобиль продали в январе 2020 года за 109 тысяч гривен, после чего задолженность николаевца перед «Николаевоблтеплоэнерго» была погашена.
— На данный момент задолженность за услуги теплоснабжения перед ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» по адресу: улица Кузнецкая, 130/9, квартира 28 погашена в полном объеме, - сказано в сообщении.
Напомним, что директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что в этом году предприятие может попросить у городского совета помощь в 60 миллионов гривен.
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У должника «Николаевоблтеплоэнерго» арестовали автомобиль, а затем продали его на торгах, чтобы погасить его задолженность.
Об этом сообщается на странице «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.
Сообщается, что задолженность николаевца перед предприятием составила 15 тысяч гривен.
В мае 2019 года Заводской отдел государственной исполнительной службы Николаева провел описание и наложил арест на имущество должника «Николаевоблтеплоэнерго» — автомобиль «MAZDA» 3. Помимо этого, в сентябре прошлого года была проведена оценка стоимости автомобиля, а в декабре его уже выставили на продажу через систему электронных торгов ГП «Сетам».
Также сообщается, что автомобиль продали в январе 2020 года за 109 тысяч гривен, после чего задолженность николаевца перед «Николаевоблтеплоэнерго» была погашена.
— На данный момент задолженность за услуги теплоснабжения перед ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» по адресу: улица Кузнецкая, 130/9, квартира 28 погашена в полном объеме, - сказано в сообщении.
Напомним, что директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что в этом году предприятие может попросить у городского совета помощь в 60 миллионов гривен.