3 марта прошли обыски дома у юриста Леонида Маслова, одного из адвокатов ветерана АТО Андрея Антоненко, подозреваемого по делу Шеремета.

У Леонида Маслова был изъят телефон и патроны, сообщает «Суспільне».

Адвокат рассказал, что во время обыска в его квартире изъяли патроны с резиновыми пулями и патроны от винтовки — оружия, на которое, по его словам, у него есть разрешение.

Леонид Маслов подтвердил, что заходил в аккаунт Андрея Антоненко, подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, однако не удалял информацию. На вопрос зачем он это сделал, Леонид Маслов ответил — для формирования линии защиты.

«Мы сопоставляли информацию о перемещении Антоненко, где он находился с такого по такой момент. Через эти аккаунты мы нашли свидетелей, которые видели его утром того дня», — сказал Леонид Маслов.

Ранее сообщалось, что все трое подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета отказались от прохождения интервьюирования с использованием полиграфа.