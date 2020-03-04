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3 марта прошли обыски дома у юриста Леонида Маслова, одного из адвокатов ветерана АТО Андрея Антоненко, подозреваемого по делу Шеремета.
У Леонида Маслова был изъят телефон и патроны, сообщает «Суспільне».
Адвокат рассказал, что во время обыска в его квартире изъяли патроны с резиновыми пулями и патроны от винтовки — оружия, на которое, по его словам, у него есть разрешение.
Леонид Маслов подтвердил, что заходил в аккаунт Андрея Антоненко, подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, однако не удалял информацию. На вопрос зачем он это сделал, Леонид Маслов ответил — для формирования линии защиты.
«Мы сопоставляли информацию о перемещении Антоненко, где он находился с такого по такой момент. Через эти аккаунты мы нашли свидетелей, которые видели его утром того дня», — сказал Леонид Маслов.
Ранее сообщалось, что все трое подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета отказались от прохождения интервьюирования с использованием полиграфа.
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3 марта прошли обыски дома у юриста Леонида Маслова, одного из адвокатов ветерана АТО Андрея Антоненко, подозреваемого по делу Шеремета.
У Леонида Маслова был изъят телефон и патроны, сообщает «Суспільне».
Адвокат рассказал, что во время обыска в его квартире изъяли патроны с резиновыми пулями и патроны от винтовки — оружия, на которое, по его словам, у него есть разрешение.
Леонид Маслов подтвердил, что заходил в аккаунт Андрея Антоненко, подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, однако не удалял информацию. На вопрос зачем он это сделал, Леонид Маслов ответил — для формирования линии защиты.
«Мы сопоставляли информацию о перемещении Антоненко, где он находился с такого по такой момент. Через эти аккаунты мы нашли свидетелей, которые видели его утром того дня», — сказал Леонид Маслов.
Ранее сообщалось, что все трое подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета отказались от прохождения интервьюирования с использованием полиграфа.