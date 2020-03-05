Украинка Анастасия Зинченко, которая отказалась эвакуироваться 19 февраля из Уханя без своей собаки, пожаловалась на то, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил данное ей обещание - не забрал ее с собакой домой.

Об этом Анастасия написала в своем Instagram в среду вечером.