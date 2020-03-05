На фоне информации о первом случае заболевания коронавирусом в Черновцах местные жители сохраняют спокойствие.

Об этом свидетельствует опрос журналистов «Радио.Свобода», который они провели в городе 4 марта.

— Ажиотажа — нет. Люди считают, что это просто бизнес.

— Не страшно. Я мою руки и мою руки своему ребенку. От гриппа больше людей умирает, нежели от коронавируса.

— Почему я должна бояться? Если я должна умереть, то я умру.

— Ничего не делаем. Моем руки, конечно. Маски не носит, поскольку ее практически постоянно нужно менять.

—Читаем Библию, молимся Богу и верим, что все будет хорошо.

— Не боюсь, как Бог решит, так и будет.

— Не могу сказать, что страшно. Катастрофы точно нет.