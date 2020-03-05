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На фоне информации о первом случае заболевания коронавирусом в Черновцах местные жители сохраняют спокойствие.
Об этом свидетельствует опрос журналистов «Радио.Свобода», который они провели в городе 4 марта.
— Ажиотажа — нет. Люди считают, что это просто бизнес.
— Не страшно. Я мою руки и мою руки своему ребенку. От гриппа больше людей умирает, нежели от коронавируса.
— Почему я должна бояться? Если я должна умереть, то я умру.
— Ничего не делаем. Моем руки, конечно. Маски не носит, поскольку ее практически постоянно нужно менять.
—Читаем Библию, молимся Богу и верим, что все будет хорошо.
— Не боюсь, как Бог решит, так и будет.
— Не могу сказать, что страшно. Катастрофы точно нет.
Как сообщалось, в Черновцах 3 марта жену инфицированного коронавирусом украинца забрали на обсервацию в больницу из-за протестов жителей дома, где проживает женщина.
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На фоне информации о первом случае заболевания коронавирусом в Черновцах местные жители сохраняют спокойствие.
Об этом свидетельствует опрос журналистов «Радио.Свобода», который они провели в городе 4 марта.
— Ажиотажа — нет. Люди считают, что это просто бизнес.
— Не страшно. Я мою руки и мою руки своему ребенку. От гриппа больше людей умирает, нежели от коронавируса.
— Почему я должна бояться? Если я должна умереть, то я умру.
— Ничего не делаем. Моем руки, конечно. Маски не носит, поскольку ее практически постоянно нужно менять.
—Читаем Библию, молимся Богу и верим, что все будет хорошо.
— Не боюсь, как Бог решит, так и будет.
— Не могу сказать, что страшно. Катастрофы точно нет.
Как сообщалось, в Черновцах 3 марта жену инфицированного коронавирусом украинца забрали на обсервацию в больницу из-за протестов жителей дома, где проживает женщина.