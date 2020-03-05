Сегодня, 5 марта, в Новых Санжарах заканчивается обсервация эвакуированных из Китая украинцев и иностранных граждан, официально обсервация закончится в 12:00.

Об этом пишет РБК-Украина.

Как ожидается, всем, кто находился в медцентре в Новых Санжарах после эвакуации, должны выдать справки об отсутствии коронавируса и о пребывании в обсервации. Украинцев на автобусах развезут по домам, а иностранцев - в Киев.

В Минздраве также анонсировали, что после выхода из обсервации эвакуированные встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, который отправится в Новые Санжары.

Напомним, Украина эвакуировала из Уханя 49 украинцев и 25 иностранцев. Рано утром самолет с эвакуированными прилетел в Украину, но из-за плохой видимости несколько часов кружил над Харьковской областью, затем приземлился в Борисполе на дозаправку и направился обратно в аэропорт Харькова, откуда эвакуированных отвезли в Новые Санжары.

Их разместили в местном медцентре на 14 дней (инкубационный период коронавируса) обсервации. По данным медиков, ни у кого из пассажиров нет симптомов коронавируса.

В Новых Санжарах того же дня 20 февраля начались протесты из-за размещения эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев в местном медцентре. Протесты продолжались весь день, возникало несколько столкновений с правоохранителями. Кроме того, протестующие забросали камнями автобусы, в которых привезли эвакуированных.

В результате протестов пострадали 9 правоохранителей, задержаны более 20 человек.