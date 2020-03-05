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Более 85 тысяч жителей ОРЛО получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
По словам «министра внутренних дел «ЛНР» Игоря Корнета, чуть более 15 тысяч жителей ожидают решения.
— В отношении 85 тысяч 313 жителей республики были приняты положительные решения, они уже получили гражданство Российской Федерации. Чуть более 15 тысяч граждан ожидают решения по поданным ими документам. Я уверен, что этот процесс не затянется, - заявил Игорь Корнет.
При этом он добавил, что в данный момент более 101 тысяч готовых пакетов документов на предоставление российского гражданства были переданы в подразделения миграционной службы РФ.
Напомним, что в 2019 году гражданство Российской Федерации получили 229 тысяч 422 украинца.
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Более 85 тысяч жителей ОРЛО получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
По словам «министра внутренних дел «ЛНР» Игоря Корнета, чуть более 15 тысяч жителей ожидают решения.
— В отношении 85 тысяч 313 жителей республики были приняты положительные решения, они уже получили гражданство Российской Федерации. Чуть более 15 тысяч граждан ожидают решения по поданным ими документам. Я уверен, что этот процесс не затянется, - заявил Игорь Корнет.
При этом он добавил, что в данный момент более 101 тысяч готовых пакетов документов на предоставление российского гражданства были переданы в подразделения миграционной службы РФ.
Напомним, что в 2019 году гражданство Российской Федерации получили 229 тысяч 422 украинца.