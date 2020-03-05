Более 85 тысяч жителей ОРЛО получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам «министра внутренних дел «ЛНР» Игоря Корнета, чуть более 15 тысяч жителей ожидают решения.

— В отношении 85 тысяч 313 жителей республики были приняты положительные решения, они уже получили гражданство Российской Федерации. Чуть более 15 тысяч граждан ожидают решения по поданным ими документам. Я уверен, что этот процесс не затянется, - заявил Игорь Корнет.

При этом он добавил, что в данный момент более 101 тысяч готовых пакетов документов на предоставление российского гражданства были переданы в подразделения миграционной службы РФ.

Напомним, что в 2019 году гражданство Российской Федерации получили 229 тысяч 422 украинца.