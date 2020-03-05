Глава правления Общественного вещателя Зураб Аласания рассказал, что произойдет с региональными филиалами государственной телерадиокомпании.

Об этом он рассказал в программе «Мокрик По Живому» в эфире hromadske.

— Мы не говорим о сокращении, мы говорим об уменьшении действенной редакции с нынешних 86 человек в среднем до 49, — сказал Зураб Аласания.

В то же время, на уточняющий вопрос, чем это отличается от сокращения, Зураб Аласания заявил, что остальные люди продолжат работать, но на 0,25 ставки.

— С юридической точки зрения они продолжают работать. Это существенные изменения в условиях труда, а это позволит нам подбирать людей на другие проекты, — пояснил Зураб Аласания.

Напомним, ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) заявила, что ее счета были арестованы, что привело к блокированию работы «Суспільного». Согласно решению суда «Суспільне» должно уплатить долг акционерному обществу «Евроньюс» в размере 10 миллионов 591 тысяч 224 евро 48 центов и 73 тысячи гривен судебного сбора в рамках производства открытого Министерством юстиции Украины.