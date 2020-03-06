Жители Березанского района Николаевской области пожаловались на массовую вспашку земель у самых границ Тилигульского лимана, из-за чего люди могут остаться без пастбищ для скота.

Об этом рассказала глава Ташинского сельсовета на депутатской комиссии областного совета в среду, четвертого марта, сообщает «Очаків. НЕТ».

По словам жительницы села, после инвентаризации земель в округе, которую проводило Главное управление Госгеокадастра, началась массовая вспашка. На данный момент под вспахивание подготовили около 300 гектаров земель.

— Сейчас геокадастр не отдает земли в сельский совет. Пастбища полностью отданы под вспашку возле Тилигульского лимана. Там никогда не пахалось. Было решение сельской сессии, которая поручила, чтобы там оставили пастбище, но нас постоянно «футболят». Это село, людям не будет, где пасти коров, как им теперь жить, скажите?, — обратилась к депутатам женщина.

В то же время земли, о которых идет речь, находятся не в границах села, а уже за ними, поэтому решение сельской сессии, по сути, ни на что не влияет.

Более того, стало известно, что отдали под вспашку и участки, которые раньше намеревались засадить деревьями.

По словам депутата Александра Каражея, Госгеокадастр в последнее время раздает земли «налево и направо».

В итоге депутаты поручили немедленно вызвать в областной совет как правоохранительные органы, так и руководство Госгеокадастра Николаевской области, чтобы те вместе с депутатами разобрались в законности сложившейся ситуации.

Напомним, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что земли государственных сельскохозяйственных предприятий не будут распаевываться до принятия и введения в действие закона о рынке земли.