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Украина вводит ограничения при пересечении линии разграничения с временно неподконтрольными территориями Донбасса из-за угрозы распространения китайского коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.
На КПВВ введут дополнительные проверки состояния здоровья с 7 марта. Отмечается, что на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей наблюдается распространение случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, «возбудителем которых, вероятно, является коронавирус».
На линии разграничения будут измерять температуру и осматривать на симптомы поражения коронавирусной инфекцией. Людей с соответствующими симптомами, имеющих регистрацию на подконтрольной Украине территории, будут доставлять в специализированное лечебное учреждение.
«Для этого на каждом КПВВ дежурит оборудованная машина скорой помощи с подготовленным медицинским персоналом», — отметили в ОГА.
Людей с симптомами, но без соответствующей регистрации, не будут пропускать. Также командование штаба ООС призвало без необходимости не посещать временно оккупированные территории Донбасса.
Напомним, вечером 5 марта в Черновицкой области во всех школах, училищах и высших учебных заведениях ввели карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Отметим, что в Черновицкой области подтвердили один случай болезни COVID-19, и есть еще несколько подозрений у людей, которые недавно вернулись из стран Европы.
Ранее сообщалось, что в Николаеве госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус — диагноз не подтвердился, еще двух человек проверяют.
Напомним также, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.
Ранее, 28 февраля, в Николаевском международном аэропорту прошли учения по отработке алгоритма действий при обнаружении человека с подозрением на коронавирус.
Как сообщалось ранее, вероятнее всего, в Украине обнаружат больше случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Украина вводит ограничения при пересечении линии разграничения с временно неподконтрольными территориями Донбасса из-за угрозы распространения китайского коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.
На КПВВ введут дополнительные проверки состояния здоровья с 7 марта. Отмечается, что на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей наблюдается распространение случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, «возбудителем которых, вероятно, является коронавирус».
На линии разграничения будут измерять температуру и осматривать на симптомы поражения коронавирусной инфекцией. Людей с соответствующими симптомами, имеющих регистрацию на подконтрольной Украине территории, будут доставлять в специализированное лечебное учреждение.
«Для этого на каждом КПВВ дежурит оборудованная машина скорой помощи с подготовленным медицинским персоналом», — отметили в ОГА.
Людей с симптомами, но без соответствующей регистрации, не будут пропускать. Также командование штаба ООС призвало без необходимости не посещать временно оккупированные территории Донбасса.
Напомним, вечером 5 марта в Черновицкой области во всех школах, училищах и высших учебных заведениях ввели карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Отметим, что в Черновицкой области подтвердили один случай болезни COVID-19, и есть еще несколько подозрений у людей, которые недавно вернулись из стран Европы.
Ранее сообщалось, что в Николаеве госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус — диагноз не подтвердился, еще двух человек проверяют.
Напомним также, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.
Ранее, 28 февраля, в Николаевском международном аэропорту прошли учения по отработке алгоритма действий при обнаружении человека с подозрением на коронавирус.
Как сообщалось ранее, вероятнее всего, в Украине обнаружат больше случаев заболевания коронавирусной инфекцией.