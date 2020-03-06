Министерство здравоохранения Украины запускает Telegram-канал «Коронавирус_инфо» с оперативной и текущей информацией о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине.

Об этом сообщается на сайте министерства.

— Это единственный Telegram канал, верифицирован Министерством здравоохранения. Все новости, текущие данные, рекомендации и оценка от специалистов, — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 6 марта в Украине не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19. В Центр общественного здоровья Украины поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом.