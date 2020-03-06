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Министерство здравоохранения Украины запускает Telegram-канал «Коронавирус_инфо» с оперативной и текущей информацией о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине.
Об этом сообщается на сайте министерства.
— Это единственный Telegram канал, верифицирован Министерством здравоохранения. Все новости, текущие данные, рекомендации и оценка от специалистов, — говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на 6 марта в Украине не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19. В Центр общественного здоровья Украины поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом.
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Министерство здравоохранения Украины запускает Telegram-канал «Коронавирус_инфо» с оперативной и текущей информацией о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине.
Об этом сообщается на сайте министерства.
— Это единственный Telegram канал, верифицирован Министерством здравоохранения. Все новости, текущие данные, рекомендации и оценка от специалистов, — говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на 6 марта в Украине не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19. В Центр общественного здоровья Украины поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом.