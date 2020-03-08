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В Молдове на двухнедельный карантин поместили 45 пассажиров рейса Милан-Кишинев, которые находились в непосредственной близости с инфицированной коронавирусом женщиной, среди них есть граждане Украины.
Об этом сообщает Newsmaker.
Министр здравоохранения Молдовы Виорика Думбрэвяну сообщила, что женщина, у которой подтвержден диагноз коронавируса нового типа, находится в стабильно тяжелом состоянии. У нее двусторонняя бронхопневмония. Состояние также осложнено сахарным диабетом и несколькими сопутствующими заболеваниями.
Премьер-министр Ион Кику назвал такое поведение безответственным.
— Мы говорили, что ждем всех дома, но призывали проявить ответственность. Здесь мы видим полную безответственность. Она поставила под угрозу жизни многих людей, — сказал он.
Ион Кику также сказал, что сейчас женщина находится в стабильном состоянии, но угроза жизни существует.
По словам Виорика Думбрэвяну, сейчас власти предпринимают все необходимое, чтобы не допустить распространения вируса. По ее словам, власти связались с 45 пассажирами того же рейса, которые находятся в зоне высокого риска инфицирования. Их проинформировали о необходимости карантина в домашних условиях в течение 14 дней. Среди них есть и граждане Украины.
По словам главы инспектората пограничной полиции Корнелиу Грозы, в соответствии с введенным властями оранжевым кодом опасности распространения коронавируса, выезд этих лиц из страны ограничат на 14 дней на период карантина.
Напомним, из-за распространения коронавируса правительство Италии закрывает на карантин весь автономный регион Ломбардия и еще 11 провинций.
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В Молдове на двухнедельный карантин поместили 45 пассажиров рейса Милан-Кишинев, которые находились в непосредственной близости с инфицированной коронавирусом женщиной, среди них есть граждане Украины.
Об этом сообщает Newsmaker.
Министр здравоохранения Молдовы Виорика Думбрэвяну сообщила, что женщина, у которой подтвержден диагноз коронавируса нового типа, находится в стабильно тяжелом состоянии. У нее двусторонняя бронхопневмония. Состояние также осложнено сахарным диабетом и несколькими сопутствующими заболеваниями.
Премьер-министр Ион Кику назвал такое поведение безответственным.
— Мы говорили, что ждем всех дома, но призывали проявить ответственность. Здесь мы видим полную безответственность. Она поставила под угрозу жизни многих людей, — сказал он.
Ион Кику также сказал, что сейчас женщина находится в стабильном состоянии, но угроза жизни существует.
По словам Виорика Думбрэвяну, сейчас власти предпринимают все необходимое, чтобы не допустить распространения вируса. По ее словам, власти связались с 45 пассажирами того же рейса, которые находятся в зоне высокого риска инфицирования. Их проинформировали о необходимости карантина в домашних условиях в течение 14 дней. Среди них есть и граждане Украины.
По словам главы инспектората пограничной полиции Корнелиу Грозы, в соответствии с введенным властями оранжевым кодом опасности распространения коронавируса, выезд этих лиц из страны ограничат на 14 дней на период карантина.
Напомним, из-за распространения коронавируса правительство Италии закрывает на карантин весь автономный регион Ломбардия и еще 11 провинций.