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В Черновицкой области сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продезинфицировали все автовокзалы и автостанции.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
В ведомстве отмечают, что в соответствии с протокольным решением областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний, 7 марта спасатели Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области совместно с работниками Главного управления Госпродпотребслужбы области, провели дезинфекционные мероприятия по обработке дезинфицирующим средством Санитаб автовокзалов и автостанций по всей территории Черновицкой области.
— К дезинфекции привлекались отделения радиационной и химической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения и все пожарно-спасательные подразделения Управления, – сказано в сообщении.
Как известно, 3 марта, в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавирусом.
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В Черновицкой области сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продезинфицировали все автовокзалы и автостанции.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
В ведомстве отмечают, что в соответствии с протокольным решением областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний, 7 марта спасатели Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области совместно с работниками Главного управления Госпродпотребслужбы области, провели дезинфекционные мероприятия по обработке дезинфицирующим средством Санитаб автовокзалов и автостанций по всей территории Черновицкой области.
— К дезинфекции привлекались отделения радиационной и химической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения и все пожарно-спасательные подразделения Управления, – сказано в сообщении.
Как известно, 3 марта, в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавирусом.