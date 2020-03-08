В Черновицкой области сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продезинфицировали все автовокзалы и автостанции.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

В ведомстве отмечают, что в соответствии с протокольным решением областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний, 7 марта спасатели Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области совместно с работниками Главного управления Госпродпотребслужбы области, провели дезинфекционные мероприятия по обработке дезинфицирующим средством Санитаб автовокзалов и автостанций по всей территории Черновицкой области.

— К дезинфекции привлекались отделения радиационной и химической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения и все пожарно-спасательные подразделения Управления, – сказано в сообщении.

Как известно, 3 марта, в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавирусом.