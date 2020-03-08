На уборку кладбищ в Первомайске, из местного бюджета в этом году выделили 400 тысяч гривен.

Об этом идет речь в сюжете передачи «Объектив» на НИС-ТВ.

Уже через месяц начнутся поминальные дни, а до некоторых кладбищ невозможно добраться подъезды к ним перекрыты горами мусора.

Заместительница начальника упрвления ЖКХ Николаевского городского совета Виктория Шевченко отмечает, что деньги на уборку кладбищ выделяют ежегодно, этот год не исключение.

— У нас ежегодно выделяются деньги на уборку кладбищ, перед помнальными днями. В этом году запланировано 200 тысяч на уборку Каменномостовского кладбища и по 100 тысяч на Богопольское и Вознесенское, — рассказала Виктория Шевченко.

В мэрии обращаются к первомайцам с просьбой не выбрасывать мусор на соседние могилы.

— Просьба, к людям, которые приходят убирать могилы своих родных, пожалуйста уважайте соседние могилы, не кидайте на них мусор. Выносите мусор на открытую площадку, чтобы можно было погрузить его на машину, — сказала Виктория Шевченко.

Ранее сообщалось, что в Первомайске на Николаевщине заканчиваются места под захоронения на кладбищах, сейчас умерших хоронят на нескольких кладбищах, где еще есть свободная земля - это Каменномостовское, Вознесенское, Богопольское, и кладбище на Подгороднянском шоссе. Спустя две недели работники первомайского КП «Коммунсервис» опровергли информацию о том, что в городе закончилась земля на кладбищах, там утверждают, что ритуальных гектаров хватит еще на 10 лет, а земля под захоронения выделяется бесплатно.