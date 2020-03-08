Единственной страной входящей в ЕС, где еще не зафиксированы случаи заражения коронавирусом, остается Кипр.

Об этом сообщает Европейская правда.

Последними среди стран ЕС о первых случаях заражения коронавирусом заявили Болгария и Мальта.

Самая крупная вспышка вируса в Европе, как известно, зафиксирована в Италии - там умерли 233 человека , более 5000 заразились. Далее по количеству больных следуют Германия и Франция.





Среди стран европейского региона, которые не входят в ЕС, больных с COVID-19 пока нет в Черногории, Албании и Турции. Накануне стало известно о первых случаях заболевания в Боснии и Сербии.



