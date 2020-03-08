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Единственной страной входящей в ЕС, где еще не зафиксированы случаи заражения коронавирусом, остается Кипр.
Об этом сообщает Европейская правда.
Последними среди стран ЕС о первых случаях заражения коронавирусом заявили Болгария и Мальта.
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Единственной страной входящей в ЕС, где еще не зафиксированы случаи заражения коронавирусом, остается Кипр.
Об этом сообщает Европейская правда.
Последними среди стран ЕС о первых случаях заражения коронавирусом заявили Болгария и Мальта.