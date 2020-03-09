Об этом сообщает Громадське.

На это обратило внимание издание Mashable. Также об этом говорится в докладе журнала London Review of Books, посвященном жизни в городе Ухань, эпицентра распространения коронавируса.

В докладе отмечается, что дети поняли, что если достаточное количество пользователей поставит приложении оценку 1, его удалят из App Store.

В итоге десятки тысяч отзывов обвалили рейтинг приложения с 4,9 до 1,4, чтобы школьники не получали домашние задания.

Владельцы DingTalk уже попросили школьников «о помиловании»:

— Приложению всего 5 лет, пожалуйста, не убивайте его, - сказано в сообщении.

Впоследствии рейтинг DingTalk повысился до 2,2. Но удастся ли ему удержаться в App Store, покажет время.

Напомним, из-за распространения коронавируса правительство Италии закрывает на карантин весь автономный регион Ломбардия и еще 11 провинций.