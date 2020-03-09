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В Израиле, из-за распространения коронавируса, всех прибывших из-за границы будут отправлять на 14-дневный карантин.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху, передает Reuters.
Таким образом Израиль планирует сотрудничать с США в борьбе с распространением коронавируса.
— Мы договорились с правительством США о технологическом сотрудничестве для разработки обширных и очень быстрых методов тестирования, а также по поводу разработки вакцин, – сказал Биньямин Нетанияху.
Израиль также планирует разработать собственное тестирование на коронавирус, которое можно будет провести в домашних условиях. Правительство пока не приняло решение о запрете на передвижение для путешественников из США или о требовании посадить их на обязательный карантин.
Напомним, в Молдове на двухнедельный карантин поместили 45 пассажиров рейса Милан-Кишинев, которые находились в непосредственной близости с инфицированной коронавирусом женщиной, среди них есть граждане Украины.
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В Израиле, из-за распространения коронавируса, всех прибывших из-за границы будут отправлять на 14-дневный карантин.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху, передает Reuters.
Таким образом Израиль планирует сотрудничать с США в борьбе с распространением коронавируса.
— Мы договорились с правительством США о технологическом сотрудничестве для разработки обширных и очень быстрых методов тестирования, а также по поводу разработки вакцин, – сказал Биньямин Нетанияху.
Израиль также планирует разработать собственное тестирование на коронавирус, которое можно будет провести в домашних условиях. Правительство пока не приняло решение о запрете на передвижение для путешественников из США или о требовании посадить их на обязательный карантин.
Напомним, в Молдове на двухнедельный карантин поместили 45 пассажиров рейса Милан-Кишинев, которые находились в непосредственной близости с инфицированной коронавирусом женщиной, среди них есть граждане Украины.