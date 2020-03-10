Жители Николаева недовольны состоянием дороги по улице 2-я Набережная и требуют в срочном порядке провести ее ремонт.

Об этом в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook написал житель Николаева Виталий Матвеев.

— Вы видите не кратеры на Луне и даже не воронки от снарядов в зоне АТО, это Николаев — город на волнах в ямах и оврагах! На фото улица 2-я Набережная в Ингульском районе у дома №17, - написал Виталий Матвеев.

Также он отметил, что в ста метрах от этого участка находится коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог», на балансе которого находиться указанная дорога.

— Обещали чиновники, что 2020 год будет годом дорог и вот во всей красе год есть, а дорог нет! Удивительно, но в 100 метрах находится КП НГС «ЭЛУ автодорог» балансодержатель этого аварийного и опасного для жизни всех участников дорожного движения участка дороги если ее можно так назвать, - написал Виталий Матвеев.

Помимо этого николаевец указал на необходимости привлечь к административной ответственности лиц, которые довели указанный участок дороги до аварийного состояния.

— Прошу в срочном порядке отделу безопасности дорожного движения патрульной полиции в Николаевской области составить предписание за ненадлежащее аварийное состояние и не ограждения опасных выбоин с привлечением к административной ответственности руководителя КП НГС «ЭЛУ автодорог» и руководителя Департамента ЖКХ за непроведение аварийного ремонта, - добавил Виталий Матвеев.

Напомним, что Служба автомобильных дорог области не может отремонтировать глубокие ямы на дорогах Николаева, которые находятся на их балансе, так как ведомству принадлежит только 5 сантиметров покрытия, а все, что расположено ниже — собственность города.