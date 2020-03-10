|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:14
|Заход солнца:
|17:50
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:21
|Заход солнца:
|17:55
|Температура завтра:
|+11 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|25 грн
|25.98 грн
|EUR
|27.85 грн
|29.33 грн
В среду, 11 марта, Украина получит около 50 тест-систем для выявления коронавируса COVID-19.
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.
По словам Виктора Ляшко, одна такая тест-система сможет проанализировать около 100 образцов на наличие коронавируса в организме.
— Несмотря на то, что быстрые тесты не поставляются, у нас ожидается поступление дополнительных 50 систем, которые будут исследовать около 100 образцов на одну систему. Они уже вылетели из Копенгагена. Сегодня-завтра ожидаем их в Украине. Они будут растаможены и запущены в работу, — заявил Виктор Ляшко.
Ранее в Минздраве сообщили о перебоях с поставками быстрых тест-систем в Украину. По словам Виктора Ляшко, системы должны были приехать 10 марта, но теперь ожидаются 15-16 марта.
26 февраля стало известно, что тест-системы для диагностики коронавируса Covid-19 сначала получат Львовская, Закарпатская и Черновицкая области.
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншуСтанислав Мартиросов
|
Застенчивый воришка. Как мы отвоевали у государства 528 000 грнМаксим Коваль
В среду, 11 марта, Украина получит около 50 тест-систем для выявления коронавируса COVID-19.
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.
По словам Виктора Ляшко, одна такая тест-система сможет проанализировать около 100 образцов на наличие коронавируса в организме.
— Несмотря на то, что быстрые тесты не поставляются, у нас ожидается поступление дополнительных 50 систем, которые будут исследовать около 100 образцов на одну систему. Они уже вылетели из Копенгагена. Сегодня-завтра ожидаем их в Украине. Они будут растаможены и запущены в работу, — заявил Виктор Ляшко.
Ранее в Минздраве сообщили о перебоях с поставками быстрых тест-систем в Украину. По словам Виктора Ляшко, системы должны были приехать 10 марта, но теперь ожидаются 15-16 марта.
26 февраля стало известно, что тест-системы для диагностики коронавируса Covid-19 сначала получат Львовская, Закарпатская и Черновицкая области.