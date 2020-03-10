В среду, 11 марта, Украина получит около 50 тест-систем для выявления коронавируса COVID-19.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По словам Виктора Ляшко, одна такая тест-система сможет проанализировать около 100 образцов на наличие коронавируса в организме.

— Несмотря на то, что быстрые тесты не поставляются, у нас ожидается поступление дополнительных 50 систем, которые будут исследовать около 100 образцов на одну систему. Они уже вылетели из Копенгагена. Сегодня-завтра ожидаем их в Украине. Они будут растаможены и запущены в работу, — заявил Виктор Ляшко.

Ранее в Минздраве сообщили о перебоях с поставками быстрых тест-систем в Украину. По словам Виктора Ляшко, системы должны были приехать 10 марта, но теперь ожидаются 15-16 марта.

26 февраля стало известно, что тест-системы для диагностики коронавируса Covid-19 сначала получат Львовская, Закарпатская и Черновицкая области.