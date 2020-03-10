Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» сокращает рейсы в ряд европейских стран, а также отменяет отдельные внутренние рейсы в пределах Украины.

Об этом сообщают на странице компании в Facebook.

— В связи с рекомендациями правительств многих стран по предотвращению массовых мероприятий, ограничениями интенсивности передвижения между странами и связанным с этим снижением спроса на авиаперелеты, «МАУ» отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины, - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что обо всех изменениях в расписаниях пассажиров будут информировать дополнительно.

— Пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее. «МАУ» рекомендует проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на сайте или позвонить в контактный центр авиакомпании, - сказано в сообщении.

Напомним, что Франция отменила юбилейный 40-й «Парижский книжный салон - 2020» из-за угрозы распространения коронавируса.