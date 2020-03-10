Главный врач Николаевского центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова потребовала закрыть на карантин все городские школы в связи с превышением эпидпорога почти в 5 раз.

Об этом Светлана Федорова написала на своей странице в Facebook.

По словам Светланы Федоровой из 40 детей в классе, на уроки ходят 10, остальные на больничном.

— Сейчас порог в 4 раза превышен, если не в 5 раз. Школы пылают. Чего ждём? Коронавируса? Так на фоне других вирусов он ещё «забористее» работает. И наличие гриппа или аденовируса не исключает возможность заболеть коронавирусом. На сегодня не понятна позиция управления образования. В классах из 40 человек по 10 на уроках. Какая команда нужна и откуда для закрытия школ? Сейчас! Немедленно, в период подъема ОРВИ и гриппа. Ждем пока не останется коек в стационарах для тяжёлых пневмоний? Какие от кого нужны команды?, — написала Светлана Федорова.

Напомним, ранее главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова попросила неравнодушных людей купить для больницы бесконтактные термометры. Несколько дней спустя Светлана Федорова удалила из Facebook свою публикацию, в которой просила нардепов и политиков о помощи в покупке бесконтактных термометров.

