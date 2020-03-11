Правительство Франции выделило украинскому государственному концерну «Укроборонпром» техническую помощь в размере 900 тысяч евро.

Об этом сообщил генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичюс, сообщает пресс-служба концерна.

В частности, деньги будут направлены на диагностику текущей системы корпоративного управления Концерна и разработку документов, необходимых для внедрения корпоративного управления по международным стандартам на всех предприятиях, которыми управляет Концерн.

— Наша конечная цель - создание мощных, политически независимых секторальных холдингов на базе ведущих предприятий-участников «Укроборонпрома» с прозрачной и эффективной системой управления. Именно поэтому мы нуждались в независимом анализе текущего состояния дел и высоко ценим сотрудничество с Правительством Франции. Около 900 тысяч евро, которые предусмотрены на оплату услуг ведущих международных консультантов, - это действительно существенная помощь, которая позволит привлечь дополнительный интеллектуальный капитал до к реформе Концерна, - отметил генеральный директор Айварас Абромавичус.

По словам Айвараса Абромавичуса, в «Укроборонпроме» уже завершено многофакторную триаж-оценку предприятий-участников Концерна, которая определила роль каждого актива в обороне страны, существующие проблемы, их экспортный и интеллектуальный потенциал.

По результатам этой оценки в Концерне убеждены, что в будущей модели корпоративного управления Концерном должны быть отделены функции развития крупных предприятий и оздоровление остальных активов.