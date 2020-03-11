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Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко приняла участие в информационно-мотивационном мероприятии «Деловая платформа «WOMAN & WORK», организованном областным центром занятости.
Об этом сообщают в пресс-службе Николаевского областного совета.
Целью данного мероприятия было привлечение вопросов общества к вопросам обеспечения гендерного равенства на рынке труда, создание и сохранение рабочих мест, официального декларирования трудовых отношений и отображения примеров эффективного партнерства со службой занятости, а также побуждения женщин к самореализации в профессиональной деятельности, построения карьеры, открытие собственного дела.
Участниками мероприятия были более 100 деловых женщин, среди которых были представительницы государственных и частных структур, руководительницы предприятий, учреждений, социальной сферы, учебных заведений, женских бизнес клубов, которые достигли карьерного успеха или весомых результатов на отечественном уровне.
Председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко поздравила присутствующих в зале женщин и отметила, что сегодня не время расслабляться. Ведь женщина сегодня - это хранительница домашнего уюта дома, это любящая мама для детей, это надежное плечо своему мужу, а также занят работник в течение дня. И все эти процессы современная женщина сочетает и выполняет одновременно.
Виктория Москаленко поблагодарила директора Николаевского областного центра занятости Дмитрию Оборонько за то прекрасный формат встречи для женщин и помощь областного центра занятости в поддержке возможности самореализоваться женщине как замечательному специалисту.
Пресс-релиз
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Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко приняла участие в информационно-мотивационном мероприятии «Деловая платформа «WOMAN & WORK», организованном областным центром занятости.
Об этом сообщают в пресс-службе Николаевского областного совета.
Целью данного мероприятия было привлечение вопросов общества к вопросам обеспечения гендерного равенства на рынке труда, создание и сохранение рабочих мест, официального декларирования трудовых отношений и отображения примеров эффективного партнерства со службой занятости, а также побуждения женщин к самореализации в профессиональной деятельности, построения карьеры, открытие собственного дела.
Участниками мероприятия были более 100 деловых женщин, среди которых были представительницы государственных и частных структур, руководительницы предприятий, учреждений, социальной сферы, учебных заведений, женских бизнес клубов, которые достигли карьерного успеха или весомых результатов на отечественном уровне.
Председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко поздравила присутствующих в зале женщин и отметила, что сегодня не время расслабляться. Ведь женщина сегодня - это хранительница домашнего уюта дома, это любящая мама для детей, это надежное плечо своему мужу, а также занят работник в течение дня. И все эти процессы современная женщина сочетает и выполняет одновременно.
Виктория Москаленко поблагодарила директора Николаевского областного центра занятости Дмитрию Оборонько за то прекрасный формат встречи для женщин и помощь областного центра занятости в поддержке возможности самореализоваться женщине как замечательному специалисту.
Пресс-релиз