Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко приняла участие в информационно-мотивационном мероприятии «Деловая платформа «WOMAN & WORK», организованном областным центром занятости.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевского областного совета.

Целью данного мероприятия было привлечение вопросов общества к вопросам обеспечения гендерного равенства на рынке труда, создание и сохранение рабочих мест, официального декларирования трудовых отношений и отображения примеров эффективного партнерства со службой занятости, а также побуждения женщин к самореализации в профессиональной деятельности, построения карьеры, открытие собственного дела.

Участниками мероприятия были более 100 деловых женщин, среди которых были представительницы государственных и частных структур, руководительницы предприятий, учреждений, социальной сферы, учебных заведений, женских бизнес клубов, которые достигли карьерного успеха или весомых результатов на отечественном уровне.

Председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко поздравила присутствующих в зале женщин и отметила, что сегодня не время расслабляться. Ведь женщина сегодня - это хранительница домашнего уюта дома, это любящая мама для детей, это надежное плечо своему мужу, а также занят работник в течение дня. И все эти процессы современная женщина сочетает и выполняет одновременно.

Виктория Москаленко поблагодарила директора Николаевского областного центра занятости Дмитрию Оборонько за то прекрасный формат встречи для женщин и помощь областного центра занятости в поддержке возможности самореализоваться женщине как замечательному специалисту.

Пресс-релиз