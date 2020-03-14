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Директорат по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса президента запустил сервис для отслеживания распространения коронавируса в Украине.
Об этом пишет hromadske.
В нем отражаются лабораторно подтвержденные случаи заболевания (красным) и подозрения относительно вероятного инфицирования (желтым). Зеленым обозначены основные медицинские учреждения, которые могут принимать инфицированных, и где нет подозрений и подтвержденных случаев.
Напомним, что в Украине пока известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области. Она стала первой жертвой коронавируса среди украинцев.
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Директорат по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса президента запустил сервис для отслеживания распространения коронавируса в Украине.
Об этом пишет hromadske.
В нем отражаются лабораторно подтвержденные случаи заболевания (красным) и подозрения относительно вероятного инфицирования (желтым). Зеленым обозначены основные медицинские учреждения, которые могут принимать инфицированных, и где нет подозрений и подтвержденных случаев.
Напомним, что в Украине пока известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области. Она стала первой жертвой коронавируса среди украинцев.