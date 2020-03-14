На границе с Польшей пограничники обнаружили 50 тысяч респираторных масок, которые нелегально пытались вывезти в одну из стран Евросоюза.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

— Мужчина на автомобиле Renault направлялся из Украины в одну из стран ЕС с грузом «Респираторная маска, стандарт 203 FFP2 NR», - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что во время проверки автомобиля в нем обнаружили 600 килограммов респираторных масок, которые запрещены для вывоза с территории Украины (согласно постановлению правительства от 11 марта 2020 года).

— На данный момент транспортное средство через границу не пропущено. Продолжаются проверочные мероприятия с участием сотрудников Национальной полиции, - отметили в ГПСУ.

При этом, в Нацполиции сообщили, что стоимость 50 тысяч масок, которые пытались нелегально вывезти, составляет около 50 тысяч долларов.

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.