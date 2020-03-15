Россия и Беларусь приостанавливают железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой с 17 марта. В частности, будет остановлено курсирование поезда Москва — Николаев.

Об этом сообщает «Федеральная Пассажирская Компания» Российской.

Временно отменяется курсирование поездов № 65/66 Москва — Кишинев (АО «ФПК»), № 5/6 Москва — Киев (Украинские ж/д),№ 23/24 Москва — Одесса (Украинские ж/д), № 61/62 Москва — Николаев (Украинские ж/д), включая вагоны Херсон — Москва, № 73/74 Москва — Львов (Украинские ж/д), включая прицепные вагоны Хмельницкий — Москва, № 95/96 Москва — Кривой Рог (Украинские ж/д), включая вагоны Полтава — Москва, Днепр — Москва, № 53/54 С. Петербург — Киев (Украинские ж/д), включая беспересадочные вагоны Харьков — Санкт-Петербург, № 47/48 Москва — Кишинев (Молдавские ж/д), № 341/342 Москва — Кишинев (Молдавские ж/д), № 361/362 С. Петербург — Кишинев (Молдавские ж/д), № 369/370 Баку — Киев (Азербайджанские ж/д).

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, заявили в РЖД.

В пресс-службе «Белорусской железной дороги» сообщили, что в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Украиной принято решение о закрытии международного железнодорожного сообщения.

На основании этого факта временно приостанавливается курсирование поездов, беспересадочных и прицепных вагонов: № 32/31 Киев — Рига, а также прицепного вагона Минск — Рига; № 53/54 Киев/Харьков-Санкт-Петербург; № 86/85 Минск-Киев; № 94/93 Минск — Одесса;№ 100/99 Минск-Запорожье, а также беспересадочных вагонов Минск — Кишинэу; № 361/362 Кишинэу — Санкт-Петербург, а также беспересадочных вагонов Гродно — Санкт-Петербург; № 371/372 Могилев — Львов, а также прицепных вагонов Барановичи — Львов и Минск — Могилев; № 856/855 Гомель — Сновск; № 6390/6389 Сарны — Горынь — Здолбунов; № 6309/6310 и № 6315/6316 Ковель — Хотислав.

Также изменяется маршрут движения приграничных поездов № 6217/6218 Барановичи — Удрицк — Барановичи и № 6342/6341, 6344/6343 Брест — Заболотье — Брест.

Отменяются и временно курсировать не будут: поезд № 31/32 Киев — Рига отправлением из Киева с 16.03.2020, отправлением из Риги с 17.03.2020, а также прицепной вагон Минск — Рига, отправлением из Минска и Риги 17.03.2020; поезд № 54/53 Киев/Харьков — Санкт ‑ Петербург отправлением из Киева и Харькова с 15.03.2020, отправлением из Санкт — Петербурга с 16.03.2020; поезд № 86/85 Минск — Киев отправлением из Минска с 15.03.2020, отправлением из Киева с 16.03.2020; поезд № 94/93 Минск — Одесса отправлением из Минска с 17.03.2020, отправлением из Одессы с 18.03.2020; поезд № 100/99 Минск — Запорожье отправлением из Минска с 16.03.2020, отправлением из Запорожья с 18.03.2020; поезда № 856/855 Гомель — Сновск — Гомель отправлением из Гомеля и Сновска с 21.03.2020; беспересадочные вагоны в сообщении Кишинэу — Минск, курсирующие в составах поездов № 361/99 отправлением из Кишинева с 15.03.2020; приграничный поезд № 6390/6389 Сарны — Горынь — Здолбунов отправлением от станций Сарны и Горынь с 16.03.2020; приграничный поезд № 6309/6310 Ковель-Хотислав отправлением от станций Ковель и Хотислав с 16.03.2020; приграничный поезд № 6315/6316 Ковель — Хотислав отправлением от станций Ковель с 16.03.2020 и Хотислав с 17.03.2020.

Поезд международных линий № 371 Могилев — Львов отправлением из Могилева 15.03.2020 проследует до станции Горынь и 16.03.2020 отправится обратно по маршруту Горынь — Могилев. В дальнейшем поезд № 371/372 Могилев — Львов — Могилев отменяется и временно курсировать не будет. В свою очередь прицепной вагон Барановичи — Львов отправлением из Барановичей с 15.03.2020 и отправлением из Львова с 16.03.2020 отменяется.

До последней приграничной станции сокращается маршрут следования приграничных поездов Брест-Заболотье и Барановичи-Удрицк: поезда № 6342/6341 и № 6344/6343 Брест-Заболотье с 16.03.2020 будут курсировать в сообщении Брест — Хотислав; поезд № 6217/6218 Барановичи — Удрицк с 16.03.2020 будет курсировать в сообщении Барановичи-Горынь.

О возобновлении движения поездов и беспересадочных вагонов будет объявлено дополнительно.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.