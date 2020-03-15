Ситуация с коронавирусом в Украине продвигается по умеренному сценарию. Однако украинцев просят воздержаться от каких-либо поездок.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в видеообращении.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом в Украине продвигается по умеренному сценарию, а крупных вспышек болезни нет.

— Мы делаем все для того, чтобы они и не возникали. Для координации деятельности у нас создан оперативный штаб. Он обрабатывает текущие данные насчет коронавируса и предоставляет аналитические выводы, которые будут основой для принятия решений на уровне страны, — сказал премьер.

Денис Шмыгаль пообещал, что украинское правительство в вопросах предупреждения вспышки эпидемии будет действовать быстро, решительно, с ответственностью за себя, своих близких и страну в целом. А также напомнил, что с 16 марта будут закрыты пункты пропуска на границах, а с 17 марта — авиационное сообщение Украины с другими государствами.

— Поэтому призываю граждан Украины, находящихся за рубежом, как можно быстрее вернуться домой. Я также настоятельно призываю всех отказаться не только от зарубежных путешествий, но и от поездок между городами Украины, — отметил Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.