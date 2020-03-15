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Ситуация с коронавирусом в Украине продвигается по умеренному сценарию. Однако украинцев просят воздержаться от каких-либо поездок.
Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в видеообращении.
Он отметил, что ситуация с коронавирусом в Украине продвигается по умеренному сценарию, а крупных вспышек болезни нет.
— Мы делаем все для того, чтобы они и не возникали. Для координации деятельности у нас создан оперативный штаб. Он обрабатывает текущие данные насчет коронавируса и предоставляет аналитические выводы, которые будут основой для принятия решений на уровне страны, — сказал премьер.
Денис Шмыгаль пообещал, что украинское правительство в вопросах предупреждения вспышки эпидемии будет действовать быстро, решительно, с ответственностью за себя, своих близких и страну в целом. А также напомнил, что с 16 марта будут закрыты пункты пропуска на границах, а с 17 марта — авиационное сообщение Украины с другими государствами.
— Поэтому призываю граждан Украины, находящихся за рубежом, как можно быстрее вернуться домой. Я также настоятельно призываю всех отказаться не только от зарубежных путешествий, но и от поездок между городами Украины, — отметил Денис Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.
С 16 марта в Украину будет запрещен въезд иностранцам. Начиная с 00:00, 16 марта, страна полностью закроет приграничные пункты пропуска для пассажирского сообщения.
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Ситуация с коронавирусом в Украине продвигается по умеренному сценарию. Однако украинцев просят воздержаться от каких-либо поездок.
Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в видеообращении.
Он отметил, что ситуация с коронавирусом в Украине продвигается по умеренному сценарию, а крупных вспышек болезни нет.
— Мы делаем все для того, чтобы они и не возникали. Для координации деятельности у нас создан оперативный штаб. Он обрабатывает текущие данные насчет коронавируса и предоставляет аналитические выводы, которые будут основой для принятия решений на уровне страны, — сказал премьер.
Денис Шмыгаль пообещал, что украинское правительство в вопросах предупреждения вспышки эпидемии будет действовать быстро, решительно, с ответственностью за себя, своих близких и страну в целом. А также напомнил, что с 16 марта будут закрыты пункты пропуска на границах, а с 17 марта — авиационное сообщение Украины с другими государствами.
— Поэтому призываю граждан Украины, находящихся за рубежом, как можно быстрее вернуться домой. Я также настоятельно призываю всех отказаться не только от зарубежных путешествий, но и от поездок между городами Украины, — отметил Денис Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.
С 16 марта в Украину будет запрещен въезд иностранцам. Начиная с 00:00, 16 марта, страна полностью закроет приграничные пункты пропуска для пассажирского сообщения.