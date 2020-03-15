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Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.
Там отметили, что договорились с тремя ключевыми мобильными операторами Украины («Водафон», «Лайфселл» и «Киевстар»).
«В специальной смс-рассылке граждане Украины за рубежом также получат информацию об обратной связи с органами государственной власти (горячие линии МИД, Минздрава, Правительственного контактного центра и др.) для оперативного решения неотложных вопросов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.
С 16 марта в Украину будет запрещен въезд иностранцам. Начиная с 00:00, 16 марта, страна полностью закроет приграничные пункты пропуска для пассажирского сообщения.
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Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.
Там отметили, что договорились с тремя ключевыми мобильными операторами Украины («Водафон», «Лайфселл» и «Киевстар»).
«В специальной смс-рассылке граждане Украины за рубежом также получат информацию об обратной связи с органами государственной власти (горячие линии МИД, Минздрава, Правительственного контактного центра и др.) для оперативного решения неотложных вопросов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.
С 16 марта в Украину будет запрещен въезд иностранцам. Начиная с 00:00, 16 марта, страна полностью закроет приграничные пункты пропуска для пассажирского сообщения.