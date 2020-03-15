Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Там отметили, что договорились с тремя ключевыми мобильными операторами Украины («Водафон», «Лайфселл» и «Киевстар»).

«В специальной смс-рассылке граждане Украины за рубежом также получат информацию об обратной связи с органами государственной власти (горячие линии МИД, Минздрава, Правительственного контактного центра и др.) для оперативного решения неотложных вопросов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.