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Посольство Украины в Польше начало формировать список граждан, у которых возникли трудности с возвращением в Украину.
Об этом сообщили в пресс-службе Посольства.
Напомним, что с 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. В связи с этим граждан Украины, которые находятся за границей, призвали вернуться в страну до 17 марта.
Посольство Украины в Польше уже начало формировать списки граждан, у которых возникли трудности с возвращением в Украину из-за предпринятых в связи с пандемией коронавируса мер. Украинцев просят заполнить специальную форму-заявку.
В то же время в посольстве призвали украинцев, у которых нет острой необходимости вернуться в Украину сейчас, воздержаться от поездки.
«Граждан Украины, которые находятся в Республике Польша и не имеют острой необходимостидля возвращения в Украину, просим пока воздержаться от выезда. Попутно напоминаем, что начиная с 00:00 часов 15 марта 2020 выезд в Украину можно осуществить только через 3 автомобильных пункта пропуска: Дорогуск-Ягодин, Гребенное-Рава-Русская, Корчева-Краковец», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения рекомендуют рассмотреть возможность остановки работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.
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Посольство Украины в Польше начало формировать список граждан, у которых возникли трудности с возвращением в Украину.
Об этом сообщили в пресс-службе Посольства.
Напомним, что с 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. В связи с этим граждан Украины, которые находятся за границей, призвали вернуться в страну до 17 марта.
Посольство Украины в Польше уже начало формировать списки граждан, у которых возникли трудности с возвращением в Украину из-за предпринятых в связи с пандемией коронавируса мер. Украинцев просят заполнить специальную форму-заявку.
В то же время в посольстве призвали украинцев, у которых нет острой необходимости вернуться в Украину сейчас, воздержаться от поездки.
«Граждан Украины, которые находятся в Республике Польша и не имеют острой необходимостидля возвращения в Украину, просим пока воздержаться от выезда. Попутно напоминаем, что начиная с 00:00 часов 15 марта 2020 выезд в Украину можно осуществить только через 3 автомобильных пункта пропуска: Дорогуск-Ягодин, Гребенное-Рава-Русская, Корчева-Краковец», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения рекомендуют рассмотреть возможность остановки работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.