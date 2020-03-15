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Мать двоих детей, жительница села Надбугское Николаевского района Анна Золотухина нуждается в финансовой помощи в борьбе с онкологией.
Об этом сообщают близкие Анны.
Женщины поставили диагноз «рак сигмовидной кишки, в 4 стадии». Однако, несмотря на страшный диагноз, врачи утверждают, что шанс преодолеть болезнь есть.
«Анна работает поваром в Надбугском профессиональном аграрном лицее. Ей не скопить нужной суммы для лечения, а время так безжалостно. На сегодняшний день Анне была проведена операция и два курса химеотерапии. Денег на дальнейшее обследование и лечение нет. Дети 11 и 9 лет так еще нуждаются в маме», — сообщают близкие девушки.
Сейчас девушке предстоит сделать несколько блоков химеотерапии и еще одну операцию по удалению части печени, однако на эти процедуры у семьи денег нет.
Номер карты Приватбанк: 5168757320615430 Анна Матвеевна Золотухина.
Родные и близкие Анны: +80986226321 (телефон для связи).
Ранее сообщалось, что трехлетний Павлик Татарчук из Николаева нуждается в помощи.
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Мать двоих детей, жительница села Надбугское Николаевского района Анна Золотухина нуждается в финансовой помощи в борьбе с онкологией.
Об этом сообщают близкие Анны.
Женщины поставили диагноз «рак сигмовидной кишки, в 4 стадии». Однако, несмотря на страшный диагноз, врачи утверждают, что шанс преодолеть болезнь есть.
«Анна работает поваром в Надбугском профессиональном аграрном лицее. Ей не скопить нужной суммы для лечения, а время так безжалостно. На сегодняшний день Анне была проведена операция и два курса химеотерапии. Денег на дальнейшее обследование и лечение нет. Дети 11 и 9 лет так еще нуждаются в маме», — сообщают близкие девушки.
Сейчас девушке предстоит сделать несколько блоков химеотерапии и еще одну операцию по удалению части печени, однако на эти процедуры у семьи денег нет.
Номер карты Приватбанк: 5168757320615430 Анна Матвеевна Золотухина.
Родные и близкие Анны: +80986226321 (телефон для связи).
Ранее сообщалось, что трехлетний Павлик Татарчук из Николаева нуждается в помощи.