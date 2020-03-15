«Укрзалізниця» будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда без взимания дополнительных сборов.

Об этом сообщили в пресс-центре предприятия.

«Укрзалізниця» возвратит пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда — без взимания дополнительных сборов. Для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу, билеты приобретенные через интернет будут возвращаться через онлайн-сервисы», — говорится в сообщении.

Однако на поезда, которым будет ограничено маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, к которой пассажир имел проездной документ.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.