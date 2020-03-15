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«Укрзалізниця» будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда без взимания дополнительных сборов.
Об этом сообщили в пресс-центре предприятия.
«Укрзалізниця» возвратит пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда — без взимания дополнительных сборов. Для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу, билеты приобретенные через интернет будут возвращаться через онлайн-сервисы», — говорится в сообщении.
Однако на поезда, которым будет ограничено маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, к которой пассажир имел проездной документ.
Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.
С 16 марта в Украину будет запрещен въезд иностранцам.
Начиная с 00:00, 17 марта, страна полностью закроет приграничные пункты пропуска для пассажирского сообщения.
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«Укрзалізниця» будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда без взимания дополнительных сборов.
Об этом сообщили в пресс-центре предприятия.
«Укрзалізниця» возвратит пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда — без взимания дополнительных сборов. Для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу, билеты приобретенные через интернет будут возвращаться через онлайн-сервисы», — говорится в сообщении.
Однако на поезда, которым будет ограничено маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, к которой пассажир имел проездной документ.
Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.
С 16 марта в Украину будет запрещен въезд иностранцам.
Начиная с 00:00, 17 марта, страна полностью закроет приграничные пункты пропуска для пассажирского сообщения.