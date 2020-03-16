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У обоих больных коронавирусом жителей Черновицкой области в настоящее время нет лихорадки, а их общее состояние улучшается.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.
«В инфекционном отделении областной клинической больницы продолжают лечить двух пациентов, у которых подтвержден коронавирус. Черновчанин, у которого диагностировали Covid-19 3 марта, не лихорадит. Состояние буковинца, у которого обнаружили вирус 12 марта, улучшилось, лихорадки нет», — отметили в ОГА.
Обоим пациентам оказывают необходимое лечение и осуществляют за ними круглосуточное наблюдение.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области умерла 71-летней женщина, у которой 12 марта диагностировали коронавирусное заболевание COVID-19.
До этого в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 в Черновцах, пока состояние мужчины удовлетворительное.
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У обоих больных коронавирусом жителей Черновицкой области в настоящее время нет лихорадки, а их общее состояние улучшается.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.
«В инфекционном отделении областной клинической больницы продолжают лечить двух пациентов, у которых подтвержден коронавирус. Черновчанин, у которого диагностировали Covid-19 3 марта, не лихорадит. Состояние буковинца, у которого обнаружили вирус 12 марта, улучшилось, лихорадки нет», — отметили в ОГА.
Обоим пациентам оказывают необходимое лечение и осуществляют за ними круглосуточное наблюдение.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области умерла 71-летней женщина, у которой 12 марта диагностировали коронавирусное заболевание COVID-19.
До этого в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 в Черновцах, пока состояние мужчины удовлетворительное.