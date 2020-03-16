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По состоянию на 8 утра 16 марта в Украину не пропустили 50 иностранцев из-за ограничений по распространению коронавируса.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Кроме того, до закрытия границ пограничники оформили на въезд в Украину 85 тысяч человек на выезд — 58 тысяч.
С сегодняшнего дня действует распоряжение Кабмина о закрытии границ для иностранцев.
Напомним, что в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с завтрашнего дня приостановят работу все общественные заведения.
По состоянию на 8 утра 16 марта в Украину не пропустили 50 иностранцев из-за ограничений по распространению коронавируса.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Кроме того, до закрытия границ пограничники оформили на въезд в Украину 85 тысяч человек на выезд — 58 тысяч.
С сегодняшнего дня действует распоряжение Кабмина о закрытии границ для иностранцев.
Напомним, что в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с завтрашнего дня приостановят работу все общественные заведения.