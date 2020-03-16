Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Кроме того, до закрытия границ пограничники оформили на въезд в Украину 85 тысяч человек на выезд — 58 тысяч.

С сегодняшнего дня действует распоряжение Кабмина о закрытии границ для иностранцев.

Напомним, что в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с завтрашнего дня приостановят работу все общественные заведения.