Житель Луганской области заказал убийство своего должника, за денежное вознаграждение в размере двести долларов, «киллер» обратился к оперативникам внутренней безопасности полиции. Благодаря этому правоохранители предупредили расправу, а организатора преступления задержали.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

Так, в Донецкое управление Департамента внутренней безопасности НПУ обратился мужчина и рассказал, что ему заказали убийство человека за денежное вознаграждение. Заказчиком преступления оказался 37-летний житель города Кременная, что на Луганщине, который неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности. Сейчас мужчина занимался поставкой и продажей живой рыбы. Один из его клиентов, житель города Лиман Донецкой области якобы задолжал ему небольшую сумму денег, поэтому предприниматель решил расправиться с должником.

План мести злоумышленник вынашивал не один месяц. Жизнь человека оценил в 200 долларов США. Когда подыскал исполнителя преступления - передал аванс, 100 долларов США, фото жертвы, адрес проживания, номера и марку автомобиля, рассказал о местах возможного пребывания и круг общения. Кроме этого, предоставил орудие для расправы - деревянную биту, которой наемник должен был сломать позвоночник и череп должнику. Заказчик убийства отметил, что если свидетелем преступления станет жена потерпевшего - расправиться и с ней. Чтобы спасти мужа, оперативники внутренней безопасности НПУ совместно с детективами отдела по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений СУ ГУНП в Донецкой области провели спецоперацию по инсценировке убийства объекта заказа.

В полиции отмечают, что фото с «места преступления» с окровавленным телом жертвы «киллер» передал заказчику и получил остальную часть оплаты - 2 тысячи 700 гривен. Сразу после этого инициатора убийства задержали правоохранители при участии бойцов КОРДа и процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры.

В настоящее время житель Луганщины задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему уже объявлено о подозрении. Готовится избрание меры пресечения. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Ранее, Служба безопасности Украины в ходе многоходовой совместной спецоперации со Службой государственной безопасности (СГБ) Грузии предупредила двойное заказное убийство на территории Грузии и задержала заказчиков преступления.