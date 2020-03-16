|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:00
|Заход солнца:
|18:00
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:06
|Заход солнца:
|18:06
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.9 грн
|EUR
|29.1 грн
|30.9 грн
Польша готова предоставить свой транспорт и коридор для перевозки к украинской границе граждан Украины, которые не могут въехать в страну в связи с запретом на въезд иностранцев.
Об этом во время пресс-конференции в Варшаве заявил 16 марта министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик, сообщает Укринформ.
— У нас есть готовность перевезти литовцев или украинцев с территории Германии, если, конечно такова будет воля наших соседей. Они арендуют у нас поезда, и мы перевезем их граждан через территорию нашей страны. Они не будут вынуждены оставаться на территории Германии у границы с Польшей, — заявил Анджей Адамчик.
Напомним, с 16 марта в Украину запрещен въезд иностранцам. Начиная с 00:00, 16 марта, страна полностью закрывает приграничные пункты пропуска для пассажирского сообщения.
Кроме того, в Украине 17 марта будет полностью ограничено авиасообщение из-за коронавируса.
Польша готова предоставить свой транспорт и коридор для перевозки к украинской границе граждан Украины, которые не могут въехать в страну в связи с запретом на въезд иностранцев.
Об этом во время пресс-конференции в Варшаве заявил 16 марта министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик, сообщает Укринформ.
— У нас есть готовность перевезти литовцев или украинцев с территории Германии, если, конечно такова будет воля наших соседей. Они арендуют у нас поезда, и мы перевезем их граждан через территорию нашей страны. Они не будут вынуждены оставаться на территории Германии у границы с Польшей, — заявил Анджей Адамчик.
Напомним, с 16 марта в Украину запрещен въезд иностранцам. Начиная с 00:00, 16 марта, страна полностью закрывает приграничные пункты пропуска для пассажирского сообщения.
Кроме того, в Украине 17 марта будет полностью ограничено авиасообщение из-за коронавируса.