Польша готова предоставить свой транспорт и коридор для перевозки к украинской границе граждан Украины, которые не могут въехать в страну в связи с запретом на въезд иностранцев.

Об этом во время пресс-конференции в Варшаве заявил 16 марта министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик, сообщает Укринформ.

— У нас есть готовность перевезти литовцев или украинцев с территории Германии, если, конечно такова будет воля наших соседей. Они арендуют у нас поезда, и мы перевезем их граждан через территорию нашей страны. Они не будут вынуждены оставаться на территории Германии у границы с Польшей, — заявил Анджей Адамчик.

Напомним, с 16 марта в Украину запрещен въезд иностранцам. Начиная с 00:00, 16 марта, страна полностью закрывает приграничные пункты пропуска для пассажирского сообщения.

Кроме того, в Украине 17 марта будет полностью ограничено авиасообщение из-за коронавируса.