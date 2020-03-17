В Украине будет работать программа доставки продуктов для пожилых людей и граждан, которые самоизолировались из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.

По его словам, правительство разработало целую структуру, которая поможет доставлять продукты питания украинцам.

— Сейчас мы разработали вместе с «Розеткой», вместе с «Новой почтой», вместе с «Укрпочтой» целую структуру, как мы можем привозить пищевые товары и помогать людям. Это не только пожилые люди, или это может быть мать, которая сидит с ребенком дома, — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с сегодняшнего дня приостановят работу все общественные заведения.