Почти 2 000 украинцев заполнили на сайте Посольства Украины в Польше специальный формуляр, указав, что не могут вернуться домой самостоятельно и ожидают организованной эвакуации.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Укринформ.

— Примерно две тысячи граждан Украины обратились в дипломатические и консульские учреждения в Польше, заявив, что они нуждаются в помощи с возвращением домой, - отметил Андрей Дещица.

Он не исключил, что часть из этих граждан уже могла самостоятельно выехать в Украину.

По его словам, сейчас прорабатывается вопрос организации специального авиарейса из Варшавы. Рассматривается возможность вывоза украинцев поездом - как и тех граждан, которые застряли на чешско-польской или немецко-польской границах.

— Польская сторона может предоставить так называемый санитарный коридор, по которому к границе людей везти поезд PKP Intercity, а уже из Перемышля - поезд «Укрзалізниці», - отметил Андрей Дещица, уточнив, что для этого необходимо соответствующее решение правительства Польши, поэтому украинские дипломаты ведут переговоры с МИД и министерством инфраструктуры этой страны.

Посол напомнил, что на границе с Польшей сейчас действуют три пункта пропуска, через которые граждане Украины могут вернуться домой: Дорогуск - Ягодин, Корчева - Краковец и Гребенное - Рава-Русская. Эти пункты пропуска являются автомобильными, по согласованию с польскими пограничниками на них частично осуществляется и пеший переход граждан.

Напомним, что в Министерстве иностранных дел знают о всех украинцах, которые находятся в самых отдаленных уголках мира и не могут вернуться в Украину из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.