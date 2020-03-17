Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к николаевцам относительно общенационального карантина, введенного в Украине и Николаеве в частности.

Об этом сообщается на сайте горсовета.

— Мы часто пренебрегаем внешними угрозами, считая их неважными, далекими и нереальным. Но в сегодняшней ситуации, с распространением коронавируса в мире, такое скептическое отношение к собственному здоровью крайне неуместно. Сегодня беда постучалась и в наш дом. Вследствие заражения коронавируса в Украине уже есть один летальный случай и несколько зарегистрированных случаев заражения, - заявил Александр Сенкевич.

Отмечается, что правительство Украины объявил общенациональный карантин, действиями которого: остановлен учебный процесс и запрещены массовые собрания; введен запрет железнодорожного, авиа- и автобусного междугородных и межобластных пассажирских перевозок; заведения общественного питания, торговые центры и другие развлекательные заведения должны временно прекратить свою деятельность.

— Это тот самый момент, требующий нашей максимальной сосредоточенности и тщательного выполнения всех инструкций. Понимая серьезность ситуации, городские власти моим распоряжением и решением комиссии ТЭБ и ЧС ограничивают работу всех общественных заведений Николаева, которые подпадают под решение Кабинета Министров. Работать будут только аптеки, магазины продуктов и бытовой химии, - рассказал Александр Сенкевич.

Также мэр добавил, что решением комиссии ТЭБ и ЧС составляется план необходимых действий по недопущению распространения коронавируса в городе. Сейчас городская и областная власть принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить первую неотложную помощь тем жителям, у которых возникло подозрение, что они заболели.

Городской голова рассказал, что уже обустроена Госпитальная база в областной инфекционной больнице. В качестве запасного места для карантина подготовлены боксы в первой городской больнице. В полной готовности необходимое для оказания помощи медицинское оборудование.

— Мы обеспечили медицинских работников всеми средствами индивидуальной защиты. Начаты профилактические мероприятия в пассажирском транспорте и других общественных местах. Местные органы власти продолжают координировать свои действия с министерством здравоохранения и другими государственными институтами, - отметил Александр Сенкевич.

Он заявил, что сегодня Николаев в гораздо более выгодном положении, чем другие города Украины.

— В прошлом году в рамках моей инициативы и при поддержке депутатов горсовета Николаев приобрел 16 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Некоторых из них в Украине всего несколько единиц. Благодаря этому сегодня наш город в гораздо более выгодном положении, чем многие другие города Украины, которые не могут приобрести аппараты ИВЛ из-за задержки производства и поставок. В случае необходимости город обязательно предоставит все необходимое оборудование областной инфекционной больнице. Но для того, чтобы избежать возможного распространения болезни, нам нужна и ваша помощь. Прежде всего, я прошу вас избегать мест большого скопления людей, по возможности не выходить из дома, - отметил Александр Сенкевич.

Мэр напомнил, что в случае появления реальных признаков коронавируса необходимо самоизолироваться дома и сообщить об этом своему семейному врачу. В этом случае лучше доверить свое здоровье специалистам, а не собственной интуиции.

Также он обратился к предпринимателям Николаева, чей бизнес построен на потребительских услугах, таких, как заведения общественного питания, торговые центры, кинотеатры и так далее и призвал не действовать вопреки общему плану по профилактике заболевания.

— Сейчас наиболее выигрышная ситуация для бизнеса - это недопущение распространения коронавируса в городе. Чем быстрее мы справимся с этой проблемой, тем быстрее вернемся к обычному ритму жизни. Всех николаевцев, которые возвращаются из-за границы, прошу проходить должным образом контроль и ответственно относиться не только к своему, но и к здоровью окружающих, - рассказал Александр Сенкевич.

Городской голова добавил, что власть Николаева координирует свою работу с областной властью и сейчас людям нужно «сплотится в максимальной самоизоляции».

— Совместно с областной властью мы координируем все действия, чтобы обеспечить санитарный контроль и оказать необходимую помощь. Как бы это абсурдно ни звучало, но сейчас наша сплоченность заключается в максимальной самоизоляции. Мы просто обязаны сохранять спокойствие, не паниковать и выполнять инструкции, которые предоставляют профильные органы власти. Я верю, что каждый из нас с пониманием отнесется к этим временным сложностям. Также я призываю прекратить всякого рода политические спекуляции на теме коронавируса - сегодня это похоже на мародерство. Независимо от взглядов и отношения друг к другу, мы - одна семья. И мы должны сдать этот очередной экзамен судьбы для нормальной и спокойной жизни в дальнейшем, - заявил Александр Сенкевич.

Напомним, что депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.