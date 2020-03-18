Финляндия в полночь 19 марта начнет ограничивать движение через границы, эти ограничения останутся в силе до середины апреля.

Как сообщает Европейская правда, соответствующее заявление размещено на сайте МВД Финляндии.

Ограничения касаются как внешних, так и внутренних границ Финляндии. Пункты пересечения границы будут закрыты и вступит в силу внутренний пограничный контроль.

— Финляндия и весь мир находятся в очень серьезном положении из-за коронавируса. Ситуация требует многого от каждого из нас. Пограничное движение в Финляндии значительно ограничено. Этими решениями правительство хочет внести свой вклад в обеспечение функционирования финского общества и системы здравоохранения в исключительных обстоятельствах, - сказала министр внутренних дел Мария Охисало.

Полностью закрывается передвижение через границу автомобильным, морским и воздушным транспортом. Лица, возвращающиеся в Финляндию из-за границы, должны оставаться в условиях карантина 14 дней.

Граждане Финляндии и люди, которые постоянно проживают в Финляндии, могут вернуться. Иностранные туристы в Финляндии могут покинуть страну.

Грузовые перевозки продолжаются на всех границах. Необходимое пригородное движение остается и будет продолжаться на внутренних границах ЕС.

В Финляндии введен режим чрезвычайной ситуации минимум на месяц. Ограничения вступили в силу сегодня в полночь. Уже вчера были введены ограничения, касающиеся продажи лекарств и медицинских товаров.

Большинство учебных заведений переведены на дистанционное обучение. Многие общественных заведений, такие как музеи, библиотеки и спортивные сооружения закрыты. Запрещены массовые мероприятия с числом участников более 10 человек.

В то же время разрешены, в том числе, уличные игры, посещение ресторанов и кинотеатров, сборов организаций и муниципальных органов власти. Всего в Финляндии на данный момент не менее 322 подтвержденных случаев заражения коронавирусов.

Напомним, лидеры стран Европейского союза поддержали решение Еврокомиссии о закрытии внешних границ блока из-за пандемии коронавируса COVID-19.